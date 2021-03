Ibrahimovic a Sanremo – Il commento di Zé Maria e Ravanelli | VIDEO (Di sabato 6 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Zé Maria e Fabrizio Ravanelli hanno commentato la scelta di Ibrahimovic nel partecipare al Festival di Sanremo Ibrahimovic a Sanremo – Il commento di Zé Maria e Ravanelli VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Zée Fabriziohanno commentato la scelta dinel partecipare al Festival di– Ildi ZéPianeta Milan.

Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Corriere : Comico improvvisato, perfetto nei tempi: perché Ibra è stato fondamentale per il Fest... - AntoVitiello : #Tonali stamattina a Milanello per curare una piccola contrattura, ma dovrebbe farcela per la trasferta di Verona.… - PavlovEscopar : RT @carminedeblasi: Scoperto chi era il motociclista che ha accompagnato Ibrahimovic a Sanremo #Sanremo2021 - ShainiSamira : tutti a insultare ibrahimovic, ma lui non è un presentatore ed è piú che ovvio che lui sta recitando un ruolo scrit… -