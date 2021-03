Francesca Pascale | da Silvio Berlusconi a Paola Turci La cantante | “Se mi piace una donna sto con una donna”

(Di venerdì 5 marzo 2021)in una recente intervista confessa di detestare i pettegolezzi e di sentirsi libera di amare chi vuole E’ dalla scorsa estate che si parla di una una presunta relazione tra. Le due sono state paparazzate in atteggiamenti intimi in un mega yacht e da li sono L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pascale

Il Fatto Quotidiano

Da mesi, il nome di Paola Turci è accostato a quello di. La cantante ha sempre evitato di parlarne e rilasciare dichiarazioni, ma ai microfoni del settimanale F, ammette di non ...'In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento' Paola Turci parla per la prima volta del suo rapporto chiacchierato con, ex compagna di Silvio ...Paola Turci ha fatto coming-out. Dopo mesi di gossip sulla sua storia d'amore con Francesca Pascale, la cantante si sbottona in una lunga intervista con il settimanale F, a cui dichiara di detestare i ...A 56 anni Paola Turci ha ancora più di prima la consapevolezza di essere libera di dire ciò che vuole, anche sul suo rapporto con Francesca Pascale ma le chiacchiere sul suo conto non le fanno bene (f ...