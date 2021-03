Formula 1 - Pirelli, fornitore unico fino al 2024 (Di venerdì 5 marzo 2021) La Pirelli ha accettato la proposta della FIA e della Formula 1 di estendere per un ulteriore anno l'attuale contratto per la fornitura esclusiva di pneumatici. La scelta di prolungare l'accordo in essere è stata ragionata per poter ristabilire l'equilibrio complessivo e le condizioni della gara battuta nel 2018. Conseguenze della pandemia. A causa della pandemia di Covid-19, infatti, tutti i programmi della Formula 1 sono saltati. L'introduzione delle nuove vetture è slittata al 2022 e con essa l'introduzione delle nuove gomme da 18 pollici. Lo scorso anno, la Pirelli ha dovuto annullare tutte le giornate di test per lo sviluppo delle gomme, riprogrammate poi nel corso del 2021. Allungando di un anno l'attuale contratto di fornitura, la Pirelli potrà così avere la possibilità di introdurre le nuove ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 5 marzo 2021) Laha accettato la proposta della FIA e della1 di estendere per un ulteriore anno l'attuale contratto per la fornitura esclusiva di pneumatici. La scelta di prolungare l'accordo in essere è stata ragionata per poter ristabilire l'equilibrio complessivo e le condizioni della gara battuta nel 2018. Conseguenze della pandemia. A causa della pandemia di Covid-19, infatti, tutti i programmi della1 sono saltati. L'introduzione delle nuove vetture è slittata al 2022 e con essa l'introduzione delle nuove gomme da 18 pollici. Lo scorso anno, laha dovuto annullare tutte le giornate di test per lo sviluppo delle gomme, riprogrammate poi nel corso del 2021. Allungando di un anno l'attuale contratto di fornitura, lapotrà così avere la possibilità di introdurre le nuove ...

