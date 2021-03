F1, confermato il GP del Portogallo (Di venerdì 5 marzo 2021) Mondiale di Formula 1, confermato il GP del Portogallo nel 2021. Stefano Domenicali, CEO della F1: “Siamo entusiasti di questa notizia”. Formula 1, confermato il GP del Portogallo nel 2021. Come confermato dalla F1, anche quest’anno si correrà in terra portoghese. Formula 1, confermato il GP del Portogallo nel 2021 Il Gp del Portogallo è in programma nel fine settimana che va dal 3 aprile al successivo 2 maggio, giorno della gara. “A ottobre 2021 Portimao è entrata per la prima volta nel calendario e siamo tornati in Portogallo dopo 25 anni dall’ultima gara. La gara è stata emozionante e ha visto Lewis Hamilton salire sul gradino più alto del podio insieme a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Siamo stati felici di accogliere ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Mondiale di Formula 1,il GP delnel 2021. Stefano Domenicali, CEO della F1: “Siamo entusiasti di questa notizia”. Formula 1,il GP delnel 2021. Comedalla F1, anche quest’anno si correrà in terra portoghese. Formula 1,il GP delnel 2021 Il Gp delè in programma nel fine settimana che va dal 3 aprile al successivo 2 maggio, giorno della gara. “A ottobre 2021 Portimao è entrata per la prima volta nel calendario e siamo tornati indopo 25 anni dall’ultima gara. La gara è stata emozionante e ha visto Lewis Hamilton salire sul gradino più alto del podio insieme a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Siamo stati felici di accogliere ...

