Caporalato | l' ombra della ' ndrangheta sui migranti sfruttati in Calabria

AGI - Reggio Calabria, - C'è l'ombra della 'ndrangheta dietro all'organizzazione smantellata dalla Polizia che stamane ha arrestato nove persone per gravi vicende di Caporalato nella Piana di Gioia Tauro (RC). Gli arresti sono stati eseguiti stamani dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi nel corso dell'operazione denominata "Rasoterra". Le accuse, a vario titolo, vanno dalla intermediazione illecita e dallo sfruttamento del lavoro in concorso al trasferimento fraudolento di valori in concorso. Le vittime erano migranti costretti a lavorare nei campi con paghe dimezzate rispetto a quelle contrattuali e per molte ore al giorno. In carcere sono finiti Filippo Raso, 52enne di Taurianova, già detenuto per altra causa; Ibrahim Ngom ...

