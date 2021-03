Campania zona rossa: da quando, fino a quando e le regole (Di venerdì 5 marzo 2021) Campania zona rossa. È il nuovo scenario che il quadro epidemiologico regionale offre in relazione a quella che è stata l'evoluzione delle cose. Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore Vincenzo De Luca. «Come era - ha detto il presidente - ampiamente prevedibile, ormai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile. Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in modo particolare nel Cardarelli». Campania in zona rossa, le regole Un annuncio che, dunque, è arrivato prima dell'ordinanza del ministero della Sanità che dispone ufficialmente il cambio dei colori delle regioni. Parole che, di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 marzo 2021). È il nuovo scenario che il quadro epidemiologico regionale offre in relazione a quella che è stata l'evoluzione delle cose. Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore Vincenzo De Luca. «Come era - ha detto il presidente - ampiamente prevedibile, ormai siamo inperché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile. Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in modo particolare nel Cardarelli».in, leUn annuncio che, dunque, è arrivato prima dell'ordinanza del ministero della Sanità che dispone ufficialmente il cambio dei colori delle regioni. Parole che, di ...

