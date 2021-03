(Di venerdì 5 marzo 2021) Spavento nella mattinata di venerdì 5 marzo in via Martinella verso le 13.50 per uno schianto che fortunatamente non ha avuto conseguenze se non parzialmente sulla circolazione dei tram.

webecodibergamo : Bergamo, auto contro treno della Teb Nessun ferito, attivati bus sostitutivi - infoiteconomia : Incentivi auto, boom di richieste: 436 a Bergamo - LuceverdeRadio : ??#Milano #incidente - A4 Tratto Urbano ?????? Coda di 5 km tra Milano est e Cormano > Torino ??Coda per curiosi tra… - LuceverdeMilano : ??#Milano #incidente - A4 Tratto Urbano ?????? Coda di 5 km tra Milano est e Cormano > Torino ??Coda per curiosi tra… - zazoomblog : Incentivi auto boom di richieste: 436 a Bergamo - #Incentivi #richieste: #Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo auto

BergamoNews.it

... quelle per leelettriche. E mentre il nuovo ministro del turismo, il leghista Garavaglia, ... Giavazzi consigliere di Draghi di, Cottarelli consigliere di Brunetta di Mantova, il ...Una donna di 45 anni di Nembro è rimasta leggermente ferita intorno alle 13.30 di venerdì in via Martinella a: la sua, una Renault Scenic, si è scontrata col tram delle valli ed è rimasta incastrata sui binari. Strada e linea ferroviaria sono rimaste bloccate. Sul posto sono arrivati i vigili del ...Scontro fra un’auto e il tram delle valli in via Martinella. È accaduto prime delle 14 e non risultano esserci feriti. Le ambulanze del 118 hanno medicato solo una 25enne e una 45enne. Secondo le prim ...Abbiamo chiesto alle donne che lavorano al Centro Porsche Bergamo, partner della “Ballata per sante streghe e belle dame”, di raccontarci il mondo delle auto di lusso da un punto di vista squisitament ...