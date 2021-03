Andata a fare la spesa, poi è scomparsa: ritrovato in un canale il corpo di Carla Ghirardi (Di venerdì 5 marzo 2021) Andata a fare la spesa, poi è scomparsa. ritrovato il corpo di Carla Ghirardi, la donna scomparsa nel Novarese la sera di domenica 28 febbraio. Il cadavere è stato trovato nelle acque del Naviglio Langosco. La donna era stata vista l’ultima volta nel suo paese, Lonate Pozzolo, mentre faceva la spesa come ogni weekend. Nel comune tutti si erano attivati per partecipare alle ricerche. Era scomparsa da domenica 28 febbraio e le ricerche sono partite subito. I vigili del fuoco di Novara hanno iniziato a scandagliare le zone del Ticino, vicino al ponte di Oleggio, dalle 18 di quella sera per trovare la donna di 57 scomparsa da Lonate Pozzolo. La 57enne è stata ritrovata proprio nella ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 5 marzo 2021)la, poi èildi, la donnanel Novarese la sera di domenica 28 febbraio. Il cadavere è stato trovato nelle acque del Naviglio Langosco. La donna era stata vista l’ultima volta nel suo paese, Lonate Pozzolo, mentre faceva lacome ogni weekend. Nel comune tutti si erano attivati per partecipare alle ricerche. Erada domenica 28 febbraio e le ricerche sono partite subito. I vigili del fuoco di Novara hanno iniziato a scandagliare le zone del Ticino, vicino al ponte di Oleggio, dalle 18 di quella sera per trovare la donna di 57da Lonate Pozzolo. La 57enne è stata ritrovata proprio nella ...

