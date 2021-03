“America” di Primo Elemento feat Emanuele Luvito girato tra Pioppo e Ficuzza (VIDEO) (Di venerdì 5 marzo 2021) Immagini surreali e quasi oniriche nel nuovo VIDEO che accompagna America, la nuova canzone di Primo Elemento, del monrealese Emanuele Luvito e Dorotea Pace. Il brano già online, disponibile anche su Youtube, è stato mixato nei Supernova102Studios di Palermo. Il VIDEO di America è stato girato in Sicilia, tra Pioppo, in particolare il fiume Sant’Elia, e Ficuzza, tra Monreale e Corleone. Il VIDEO è stato diretto da Marco Fato Maiorana. Le riprese aeree sono di Gabriele Gumina. Il VIDEO dal 4 marzo è disponibile su tutte le piattaforme online. Emanuele Luvito è un giovane monrealese che da anni canta e attrae un buon riscontro di ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 5 marzo 2021) Immagini surreali e quasi oniriche nel nuovoche accompagna, la nuova canzone di, del monrealesee Dorotea Pace. Il brano già online, disponibile anche su Youtube, è stato mixato nei Supernova102Studios di Palermo. Ildiè statoin Sicilia, tra, in particolare il fiume Sant’Elia, e, tra Monreale e Corleone. Ilè stato diretto da Marco Fato Maiorana. Le riprese aeree sono di Gabriele Gumina. Ildal 4 marzo è disponibile su tutte le piattaforme online.è un giovane monrealese che da anni canta e attrae un buon riscontro di ...

IndianGay7 : RT @italianfluffer: Primo viaggio in America ???? e un buttafuori nero?? mi da il benvenuto?? Video completo?? - IrmaMtnez : RT @JoseCarlosRRuiz: #Cuba inizia l'ultima fase dei test per il vaccino #Soberana02. Il farmaco potrebbe iniziare ad essere applicato a par… - PMastrolilli : Blinken: “L’America al fianco dell’Europa per contrastare gli attacchi di Cina e Russia” - Zoretto65 : RT @JoseCarlosRRuiz: #Cuba inizia l'ultima fase dei test per il vaccino #Soberana02. Il farmaco potrebbe iniziare ad essere applicato a par… - MaraLui85005402 : RT @JoseCarlosRRuiz: #Cuba inizia l'ultima fase dei test per il vaccino #Soberana02. Il farmaco potrebbe iniziare ad essere applicato a par… -