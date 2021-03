Ama: centro raccolta ingombranti via Teano riapre da domani (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – Il centro di raccolta AMA riservato ai materiali ingombranti di via Teano riaprira’ regolarmente al pubblico domani. La struttura e’ stata sottoposta ad operazioni di sanificazione a seguito del caso di positivita’ al Covid-19 che ha riguardato un tecnico operativo di presidio. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, tutti gli operatori in servizio presso il sito sono stati sottoposti a quarantena fiduciaria dalle autorita’ sanitarie. L’azienda ha preso fin da subito tutte le precauzioni a tutela degli utenti e degli addetti e pertanto la struttura puo’ essere nuovamente fruibile per i cittadini, sempre con accessi scaglionati dovuti alle misure per il Covid-19, in totale sicurezza da sabato 6 marzo. Lo comunica AMA S.p.A. Sono in corso interventi mirati, con squadre dedicate e mezzi ad hoc, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – IldiAMA riservato ai materialidi viariaprira’ regolarmente al pubblico. La struttura e’ stata sottoposta ad operazioni di sanificazione a seguito del caso di positivita’ al Covid-19 che ha riguardato un tecnico operativo di presidio. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, tutti gli operatori in servizio presso il sito sono stati sottoposti a quarantena fiduciaria dalle autorita’ sanitarie. L’azienda ha preso fin da subito tutte le precauzioni a tutela degli utenti e degli addetti e pertanto la struttura puo’ essere nuovamente fruibile per i cittadini, sempre con accessi scaglionati dovuti alle misure per il Covid-19, in totale sicurezza da sabato 6 marzo. Lo comunica AMA S.p.A. Sono in corso interventi mirati, con squadre dedicate e mezzi ad hoc, ...

