Almenno San Bartolomeo | completati i lavori di consolidamento del muro in via IV Novembre

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 marzo 2021) Si sono conclusi adSandideldi via IV. Il manufatto, di proprietà comunale, era infatti in parte crollato e presentava ulteriori segni di cedimento rendendo così necessario un intervento per la messa in sicurezza. Isono stati progettati e diretti dall’ingegner Francesco Rota dello Studio C-SPIN Centro Sviluppo Progettazioni Ingegneristiche di Grassobbio e realizzati dall’impresa L’Orobica Srl di Zogno. “Si tratta di un’opera attesa da tempo dalla comunità – spiega il Sindaco diSan, Alessandro Frigeni – un’opera rilevante dal punto di vista economico e complessa e delicata dal punto di vista tecnico e progettuale”. Il prossimo step previsto sarà il ...