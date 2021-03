Vegas Jones, chi è: età, nome completo, fidanzata e tatuaggi (Di giovedì 4 marzo 2021) Vegas Jones salirà sul palco di Sanremo 2021 nel corso della terza serata dedicata alle cover. Duetterà con Aiello sulle note di Gianna, uno dei successi di Rino Gaetano. Scopriamo qualcosa di più su di lui! Chi è Vegas Jones, che ha scelto il suo nome d’arte per omaggiare Quentin Tarantino e il personaggio di Vincent Vega in particolare, è uno dei nomi più in vista della scena rap italiana. L’artista ha all’attivo due album: Bellaria, uscito nel 2018 e caratterizzato dalla collaborazione con artisti come Gué Pequeno e Gemitaiz, e La Bella Musica, risalente invece all’anno seguente. Tra i suoi brani più famosi troviamo le canzoni Malibu e Trankilo. Età Vegas Jones è nato a Garbagnate Milanese il 28 settembre 1994. Ciò significa che ha attualmente 26 anni e che ne ... Leggi su giornal (Di giovedì 4 marzo 2021)salirà sul palco di Sanremo 2021 nel corso della terza serata dedicata alle cover. Duetterà con Aiello sulle note di Gianna, uno dei successi di Rino Gaetano. Scopriamo qualcosa di più su di lui! Chi è, che ha scelto il suod’arte per omaggiare Quentin Tarantino e il personaggio di Vincent Vega in particolare, è uno dei nomi più in vista della scena rap italiana. L’artista ha all’attivo due album: Bellaria, uscito nel 2018 e caratterizzato dalla collaborazione con artisti come Gué Pequeno e Gemitaiz, e La Bella Musica, risalente invece all’anno seguente. Tra i suoi brani più famosi troviamo le canzoni Malibu e Trankilo. Etàè nato a Garbagnate Milanese il 28 settembre 1994. Ciò significa che ha attualmente 26 anni e che ne ...

