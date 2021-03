Un italiano su 3 si è messo a dieta dopo un anno di Covid (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Nel 2021 la dieta è l'obiettivo inseguito da più di un italiano su tre (36%) dopo un anno segnato dal Covid che ha costretto molti a rinunciare all'attività sportiva e rimanere più tempo in casa, anche a cucinare. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del World Obesity Day che si celebra oggi in tutto il mondo e che quest'anno è condizionato dalle restrizioni imposte dai lockdown. La pandemia ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini di vita e di consumo - sottolinea Coldiretti - che ha avuto effetto anche sulla bilancia, dove la tendenza a mangiare di più, spinta dal maggior tempo trascorso fra le mura di casa, non è stata compensata da una adeguata attività fisica per la chiusura delle palestre e all'attività sportiva. In aiuto degli ... Leggi su agi (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Nel 2021 laè l'obiettivo inseguito da più di unsu tre (36%)unsegnato dalche ha costretto molti a rinunciare all'attività sportiva e rimanere più tempo in casa, anche a cucinare. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del World Obesity Day che si celebra oggi in tutto il mondo e che quest'è condizionato dalle restrizioni imposte dai lockdown. La pandemia ha imposto un cambiamento radicale delle abitudini di vita e di consumo - sottolinea Coldiretti - che ha avuto effetto anche sulla bilancia, dove la tendenza a mangiare di più, spinta dal maggior tempo trascorso fra le mura di casa, non è stata compensata da una adeguata attività fisica per la chiusura delle palestre e all'attività sportiva. In aiuto degli ...

trash_italiano : MA IO AVREI MESSO I CARTONATI DI TUTTI I PERSONAGGI TRASH SCUSATE #Sanremo2021 - sulsitodisimone : Un italiano su 3 si è messo a dieta dopo un anno di Covid - EMOBOYSEOK : che schifo avere twitter in italiano 'x e y hanno messo mi piace ad un tuo tweet' il tempo che lo leggo taehyung è… - khh_italia : ( 2021.03.04 ) Ieri alle 15:00(kst) è nato il nipotino di DinDin????? Il bambino è stato chiamato Niccolò (nome ital… - DreamerFab : Grazie alla griglia di @trash_italiano condivido con voi in anteprima i miei voti per le prime due serate, tutti me… -