Tutta Italia verso la zona rossa? Colori | regole e differenze

(Di giovedì 4 marzo 2021) I giorni sono vicinissimi all’anniversario del primo lockdown, i dati in crescita come allora. Adesso a fare paura è la variante inglese che appare più contagiosa. Cambiano quotidianamente i colori di città e province. Venerdì, con i nuovi dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, potrebbero cambiare anche quelli di molte regioni, verso la zona rossa.

TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - ItaliaViva : Senato, una busta con proiettili è stata inviata a @matteorenzi. Solidarietà da Italia Viva tutta - Corriere : Bertolaso: «Tutta Italia a lunghi passi verso la zona rossa» - Marco1999Busa : RT @noitre32: IN ITALIA IL TERRORE Guido Bertolaso: tutta Italia verso la zona rossa Pregliasco: 'Verso mesi di sofferenza'. Bassetti: 'Te… - Marco1999Busa : RT @noitre32: Stanno parlando che vogliono mettere tutta l'Italia in zona rossa, naturalmente quando termina il festival di Sanremo.... ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta Italia

... la Serbia, il Montenegro, l'Albania, quasila Romania e la parte russa della Polonia. Con la ... Dopo l'ingresso in guerra dell', anche il Canale di Otranto era sbarrato. Non c'era alcuna ...Entro l'autunno l'potrà prodursi 'in casa' i vaccini anti - Covid. Quattro o 6 mesi è infatti l'orizzonte ... Diverse di queste con siti produttivi sparsi inla Penisola, si sono proposte ...Un 22enne africano voleva sottrarsi al controllo. Gli agenti erano intervenuti per l’aggressione all’inviato di ’Striscia’, Brumotti ...Il fondatore ha varato finora oltre cento scafi a motore e a vela. Collaborazioni anche con lo studio di Renzo Piano ...