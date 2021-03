Stop al Codice degli appalti. Da Salvini messaggi pericolosi. Parla Perantoni, presidente Commissione Giustizia: “Sulla corruzione si è scherzato abbastanza” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Sulla lotta alla corruzione non si deve scherzare”. Suona come un avvertimento quello del presidente M5S della Commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni. Destinatario Matteo Salvini che vorrebbe superare il Codice degli appalti. Una presa si posizione preoccupante, la definisce, perché di mira i “presidi” della legalità. presidente, ha sentito Salvini? Vuole cancellare il Codice degli appalti nel Paese con uno dei maggiori tassi di corruzione al mondo. Solo propaganda o in tempi di larghe intese qualcosa di più? “Queste prese di posizione così nette, che potrebbero essere interpretate come un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) “lotta allanon si deve scherzare”. Suona come un avvertimento quello delM5S delladella Camera, Mario. Destinatario Matteoche vorrebbe superare il. Una presa si posizione preoccupante, la definisce, perché di mira i “presidi” della legalità., ha sentito? Vuole cancellare ilnel Paese con uno dei maggiori tassi dial mondo. Solo propaganda o in tempi di larghe intese qualcosa di più? “Queste prese di posizione così nette, che potrebbero essere interpretate come un ...

Affaritaliani : Recovery Fund, la nota spese di Raggi ammonta a 25 mld Il sogno: “Un piano decennale per cambiare la città” 'Prorog… - Agimegitalia : Decreto #Ristori 5, #ForzaItalia: “Ristori tempestivi ad attività di #giocolegale. Rivedere questione #riaperture n… - Zedar73 : @coratella24 @PieroPasini @CucchiRiccardo @SorellaBaderla Esiste nel codice di giustizia sportiva . Punto . Stop con le cazzate in libertá - 6Stars13 : @fa39893147 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @WRicciardi @CarloCalenda Ci sono 2 regole parimenti in vigore sua sull… - Giusepp00893952 : 'Stop al codice appalti': Salvini divide il Pd -