Sondaggi | «nuovo record» per FdI Il centrodestra vola verso la maggioranza assoluta | è al 49 | 3%

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ilcontinua a crescere, il centrosinistra continua a perdere consensi. La Supermedia settimanale di YouTrend per l’agenzia di stampa Agi, anche oggi certifica il costante declino dei giallorossi, Pd in testa. Di contro, iconfermano la costante crescita di FdI, che, si legge nel commento ai dati, «realizza un». Complessivamente ilsi conferma ampiamente coalizione maggioritaria,ndolacon il 49,3% dei consensi (+0,6%) contro il 37,2% di Pd, M5S e Leu (che perdono 0,7 punti). YouTrend: per FdI «» neiLa Lega resta primo partito e, con una crescita di mezzo punto, raggiunge il 23,5%. ...

Anche per questo il fondatore 5 stelle ha preso dicarta a penna per spiegare, punto per ... La grande maggioranza della popolazione dichiara, secondo i, di aver fiducia in Draghi. Una ...... in quell'occasione i dem dovranno decidere se eleggere unsegretario o convocare il ... subito schizzato nei, grazie soprattutto al corposo drenaggio di voti operato proprio ai danni ...Le grandi manovre di Pd e M5S non sembrano pagare. Dopo la caduta del governo Conte bis, il Partito democratico ha istituito al Senato l’intergruppo parlamentare fra Pd, Movimento 5 Stelle e Leu. Forz ...L'ascesa e la caduta di Renzi hanno lasciato delle macerie che non sono state ancora tolte, poi si penserà a ricostruire ...