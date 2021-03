Sanremo, la classifica dei 26 big: Bugo ultimo, Irama ed Ermal Meta in testa (Di giovedì 4 marzo 2021) La giuria demoscopica ha votato i 13 big che si sono esibiti nella seconda serata di Sanremo 2021. La classifica provvisoria stabilita dal secondo round di votazioni vede Bugo posizionarsi all’ultimo posto. Sul podio spiccano invece Irama, Malika Ayane e Ermal Meta, che ha conquistato la prima posizione della classifica. Irama resta in gara come suggerito dal Direttore artistico Amadeus: il cantante è isolato, come da prassi, per essere venuto a contatto con alcuni membri del suo staff positivi al Covid. Tuttavia gli è stata offerta la possibilità di restare in gara senza esibirsi sul palco in diretta, ma partecipando attraverso il filmato registrato della prova generale. Una soluzione che inizialmente aveva incontrato lo scetticismo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 marzo 2021) La giuria demoscopica ha votato i 13 big che si sono esibiti nella seconda serata di2021. Laprovvisoria stabilita dal secondo round di votazioni vedeposizionarsi all’posto. Sul podio spiccano invece, Malika Ayane e, che ha conquistato la prima posizione dellaresta in gara come suggerito dal Direttore artistico Amadeus: il cantante è isolato, come da prassi, per essere venuto a contatto con alcuni membri del suo staff positivi al Covid. Tuttavia gli è stata offerta la possibilità di restare in gara senza esibirsi sul palco in diretta, ma partecipando attraverso il filmato registrato della prova generale. Una soluzione che inizialmente aveva incontrato lo scetticismo ...

