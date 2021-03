Sanremo 2021, mentre va in onda la performance di Bugo Morgan pubblica la versione integrale di ‘Le brutte intenzioni’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Uno dei big ad esibirsi durante la seconda serata di Sanremo è stato Bugo con la canzone E invece si. Nel mentre Morgan, nelle sue Instagram stories, ha chiesto ai suoi follower se desiderassero il video integrale de Le brutte intenzioni, il brano che nell’edizione dello scorso anno del Festival scatenò scalpore con l’abbandono di Bugo dal palcoscenico dell’Ariston. Volete la versione completa de Le brutte intenzioni? Scrivete “lo voglio” nei commenti del prossimo post di @Morganofficial Il senso delle cose (il pezzo proposto al Festival) Se arriviamo a 1500, pubblicherò il video. Nella storia successiva il cantautore ha scritto: “Correggo: arriviamo a 3000 “Lo voglio” ed ha inserito il video de Il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 marzo 2021) Uno dei big ad esibirsi durante la secserata diè statocon la canzone E invece si. Nel, nelle sue Instagram stories, ha chiesto ai suoi follower se desiderassero il videode Leintenzioni, il brano che nell’edizione dello scorso anno del Festival scatenò scalpore con l’abbandono didal palcoscenico dell’Ariston. Volete lacompleta de Leintenzioni? Scrivete “lo voglio” nei commenti del prossimo post di @official Il senso delle cose (il pezzo proposto al Festival) Se arriviamo a 1500, pubblicherò il video. Nella storia successiva il cantautore ha scritto: “Correggo: arriviamo a 3000 “Lo voglio” ed ha inserito il video de Il ...

