Sanremo 2021, il monologo di Antonella Ferrari: «Io non sono la sclerosi multipla» (Di venerdì 5 marzo 2021) Una lunga lista di sintomi, stanchezza, tremolii, diplopia, offuscamento della vista, dolori alla schiena. «Ecco dottore, queste sono le mie cartelle cliniche: ho fatto tantissimi esami. Lei capisce, io sono stanca di girovagare, tutti questi luminari della medicina alla fine dicono tutti che sono matto. Ho passato vent'anni a girovagare, cosa devo fare? Devo rifare tutti gli esami?». Antonella Ferrari, attrice, ha cominciato placida, un monologo sulla malattia recitato all'Ariston, ferma in mezzo al palcoscenico. Poi, un urlo. «Io voglio sapere». https://twitter.com/SanremoRai/status/1367593712847515648

