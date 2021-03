Sanremo 2021: chi è il più sexy? Anche Orietta Berti sale sul podio (Di giovedì 4 marzo 2021) Un sondaggio ha decretato chi sono i concorrenti più sexy di Sanremo 2021 e, un po' a sorpresa, sul podio Orietta Berti ha sbaragliato la concorrenza di tante colleghe più giovani. E ora parliamo di sesso! Perchè Sanremo 2021 non è solo musica ma, nel sondaggio commissionato da JOYClub, social della sessualità consapevole, diventa Anche un fenomeno molto più "fisico". La community italiana, che conta oltre 40.000 utenti, è stata chiamata a rispondere ad alcune domande, per esempio: chi è il più sexy tra i concorrenti dell'edizione? Tra gli uomini sul podio troviamo: Irama al 3° posto con il 14% di preferenze, Max Gazzè al 2° posto con il 16% di voti, quasi tutti maschili, mentre il re della sensualità ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021) Un sondaggio ha decretato chi sono i concorrenti piùdie, un po' a sorpresa, sulha sbaragliato la concorrenza di tante colleghe più giovani. E ora parliamo di sesso! Perchènon è solo musica ma, nel sondaggio commissionato da JOYClub, social della sessualità consapevole, diventaun fenomeno molto più "fisico". La community italiana, che conta oltre 40.000 utenti, è stata chiamata a rispondere ad alcune domande, per esempio: chi è il piùtra i concorrenti dell'edizione? Tra gli uomini sultroviamo: Irama al 3° posto con il 14% di preferenze, Max Gazzè al 2° posto con il 16% di voti, quasi tutti maschili, mentre il re della sensualità ...

