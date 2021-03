Roma, come cambia con le grandi: per la Champions serve un cambio di passo (Di giovedì 4 marzo 2021) Il mistero in casa Roma s’infittisce, anche se segue logiche precise. E non devia mai il suo percorso, che parla di una distinzione netta tra la squadra che affronta le grandi e quella che invece se la vede con le piccole, almeno sulla carta L’equazione è stata confermata anche a Firenze: la Roma con le big non vince mai, ma con le altre quasi sempre. Così dal Franchi è tornata con tre punti in tasca, sudati, acciuffati all’ultimo con il gol di Diawara prima annullato poi convalidato dal Var, e guarda con un pizzico di rimpianto al risultato di Milano, dove il Milan non è andato oltre l’1-1 con l’Udinese. La squadra di Pioli non è in forma, si vede. Fatica a costruire il gioco che fino a poche settimane fa l’aveva portata in testa alla classifica. Eppure nel precedente turno di campionato, all’Olimpico, contro la Roma, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 marzo 2021) Il mistero in casas’infittisce, anche se segue logiche precise. E non devia mai il suo percorso, che parla di una distinzione netta tra la squadra che affronta lee quella che invece se la vede con le piccole, almeno sulla carta L’equazione è stata confermata anche a Firenze: lacon le big non vince mai, ma con le altre quasi sempre. Così dal Franchi è tornata con tre punti in tasca, sudati, acciuffati all’ultimo con il gol di Diawara prima annullato poi convalidato dal Var, e guarda con un pizzico di rimpianto al risultato di Milano, dove il Milan non è andato oltre l’1-1 con l’Udinese. La squadra di Pioli non è in forma, si vede. Fatica a costruire il gioco che fino a poche settimane fa l’aveva portata in testa alla classifica. Eppure nel precedente turno di campionato, all’Olimpico, contro la, ...

