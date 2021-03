Rc Auto: Farina (Ania), ‘rafforzare ruolo ministero Interno per contrasto evasione’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Proponiamo di rafforzare il ruolo del ministero dell’Interno, assegnandogli un ruolo di coordinamento a livello nazionale del contrasto all’evasione dell’obbligo assicurativo. Si potrebbe utilizzare un archivio integrato che sfrutti al meglio le sinergie e gli incroci tra le banche dati esistenti”. Ad affermarlo, nel corso della sua audizione in Commissione Finanze della camera, è il presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Proponiamo di rafforzare ildeldell’, assegnandogli undi coordinamento a livello nazionale delall’evasione dell’obbligo assicurativo. Si potrebbe utilizzare un archivio integrato che sfrutti al meglio le sinergie e gli incroci tra le banche dati esistenti”. Ad affermarlo, nel corso della sua audizione in Commissione Finanze della camera, è il presidente dell’, Maria Bianca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

