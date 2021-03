Quiche ai carciofi | la ricetta di Tessa Gelisio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dalle ricette Cotto e Mangiato diladellaaidi oggi 4 marzo 2021. Una vera golosità lacon, fontina e un composto di uova e latte. Per cuocere iprima di farcire la pasta sfoglia bastano meno di 15 minuti, vanno tagliati a fettine e cotti con un po’ di acqua, olio, scalogno, sale e pepe. Per aggiungere un delizioso aromamette anche una foglia di alloro. Ovviamene la pasta sfoglia è quella già pronta che troviamo al supermercato. Ottima ladidi Cotto e Mangiato, un’idea perfetta per una cena veloce o una merenda salata, un aperitivo o un antipasto, insomma da provare. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e ...