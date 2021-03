Papa Francesco domani in Iraq | “Sarò pellegrino di pace”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Giungo tra voi comedia ripetere: voi siete tutti fratelli. Sì, vengo comediin cerca di fraternità animato dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose nel segno del padre Abramo che riunisce in un’unica famiglia musulmani ebrei e cristiani”. È il messaggio al popolo iracheno dialla vigilia della partenza per Baghdad. È il primo viaggio nel Paese per un santo padre, il primo didal novembre 2019., venerdì 5 marzo, ilincontrerà le autorità civili e religiose dello Stato e visiterà la cattedrale siro-cattolica Nostra Signora della Salvezza, dove in un attentato nel 2010 furono uccise 58 ...