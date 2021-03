Nuovo Dpcm, Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Assenza di Draghi? Sbagliata, deve metterci la faccia e spiegare le misure” (Di giovedì 4 marzo 2021) “L’Assenza di Draghi alla presentazione del primo Dpcm? Dovrebbe parlare: nell’epoca della grande comunicazione non ti puoi permettere di stare zitto, ci devi mettere la faccia“. Così Andrea Scanzi, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove. “In un momento storico di grande confusione, di gran dolore e di gran bisogno di appartenenza e di ancoraggio, non solo politico, ma oserei dire anche sentimentale ed emotivo io credo che Draghi dovrebbe parlare – ha spiegato il giornalista – Non è più il presidente della Bce, è uno che ci deve dare delle informazioni, deve comunicare e parecchio. E poi ma quando tu presenti il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “L’dialla presentazione del primo? Dovrebbe parlare: nell’epoca della grande comunicazione non ti puoi permettere di stare zitto, ci devi mettere la“. Così, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su. “In un momento storico di grande confusione, di gran dolore e di gran bisogno di appartenenza e di ancoraggio, non solo politico, ma oserei dire anche sentimentale ed emotivo io credo chedovrebbe parlare – ha spiegato il giornalista – Non è più il presidente della Bce, è uno che cidare delle informazioni,comunicare e parecchio. E poi ma quando tu presenti il ...

