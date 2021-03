Nomadland | dal 30 aprile in streaming su Disney+

(Di giovedì 4 marzo 2021) Searchlight Pictures ha annunciato il piano di release per l’Italia del fresco vincitore dei Golden Globe diretto da Chloé Zhao,. Quando potremo vedere indebutterà il 302021 su Star all’interno die sarà disponibile per tutti gli abbonatisenza costi aggiuntivi. Chloé Zhao Diretto, scritto, co-prodotto e montato da Chloé Zhao,è un film drammatico che porta sul grande schermo il libro del 2017 di Jessica Bruder. Il castè interpretato dalla due volte vincitrice dell’Academy Award Frances McDormand, dal candidato all’Academy Award David Strathairn, e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May.: di ...

