NBA 2020-2021, i risultati della notte (4 marzo): i 76ers battono i Jazz, cadono anche i Lakers. Vittore d’oro per i Nets e per Gallinari (Di giovedì 4 marzo 2021) Nella notte di oggi si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Grande attesa per il big match tra Philadelphia e Utah, che ha visto i padroni di casa imporsi. Vittorie nella notte anche per Brooklyn, Atlanta, ma soprattutto Sacramento che batte i Lakers. Successi importanti anche per Portland, Detroit e Dallas. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Serve un tempo supplementare per decidere la super sfida tra i Philadelphia 76ers e gli Utah Jazz, ma alla fine sono i primi a imporsi 131-123. Primi 48 minuti praticamente guidati dai Jazz, che toccano anche il +13 nel secondo quarto, ma dopo che i 76ers chiudono il gap, nell’ot non c’è più storia. Protagonista ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelladi oggi si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA. Grande attesa per il big match tra Philadelphia e Utah, che ha visto i padroni di casa imporsi. Vittorie nellaper Brooklyn, Atlanta, ma soprattutto Sacramento che batte i. Successi importantiper Portland, Detroit e Dallas. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Serve un tempo supplementare per decidere la super sfida tra i Philadelphiae gli Utah, ma alla fine sono i primi a imporsi 131-123. Primi 48 minuti praticamente guidati dai, che toccanoil +13 nel secondo quarto, ma dopo che ichiudono il gap, nell’ot non c’è più storia. Protagonista ...

