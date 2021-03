Municipio I | ruspe in via Monte Testaccio | demolita veranda abusiva

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – Prosegue l’opera di demolizione dei manufatti abusivi, voluta dal I, in via didei Cocci. Questa mattina le “municipali” hanno abbattuto un’enormeal civico 53, insieme ad altri muri di sostegno e ad un’inferriata fronte strada. Le operazioni proseguiranno poi con la demolizione di altri abusi al civico 55-58, dove saranno abbattuti alcuni tramezzi, e al civico 16A, dove saranno rimossi pensiline in ferro e varie cancellate. Le operazioni sono avvenute alla presenza della presidente del I, Sabrina Alfonsi. “Dopo gli interventi del recente passato qui adei Cocci la progettazione esterna e’ andata avanti e sono state verificate 113 particelle catastali- ha spiegato- Abbiamo quindi individuato tutti gli abusi. Alcuni proprietari li ...

