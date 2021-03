Migranti | sospetti sulle missioni delle Ong | Concordate coi trafficanti

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 4 marzo 2021) Mauro Indelicato Secondo i magistrati le Ong effettuavano interventi di soccorso per avere maggiore visibilità "con conseguente incremento della partecipazione, anche economica, dei propri sostenitori" In uno dei moli del porto di Trapani è ancorata la nave Iuventa. Si tratta di un piccolo mezzo, presente all'interno dello scalo della città siciliana dall'agosto del 2017. L'imbarcazione si trova lì in quanto sequestrata. Un fermo ancora oggi valido e che all'epoca ha significato l'inizio dell'indagine arrivata alla ribalta della cronaca nelle ultime ore. Le accuse dei Pm riguardano le modalità sospetteoperazioni di salvataggio, effettuate secondo i magistrati per avere maggiore visibilità. Un elmeneto quest'ultimo in grado di offrire un determinato "incremento della partecipazione - si legge nelle carte dei giudici - anche economica dei propri ...