Mentre Bolsonaro tuona contro le restrizioni in Brasile 1.910 morti in un giorno

Solo pochi giorni faaveva criticato le mascherine e i governatori di aver ordinato troppe restrizioni. Oggi il Brasile ha registrato un nuovo triste record di morti per il covid - 19, ben 1.910 decessi, che ...In Brasile è boom di contagi e di decessi. "Le varianti ci stanno colpendo con grande aggressività", ha detto il ministro della Salutel'Oms ha chiesto al presidenteinterventi immediati per fermare "la tragedia in corso". Responsabile della nuova ondata di Covid nel paese sudamericano sarebbe proprio la mutazione P.Mentre l'epidemia continua a mietere vittime il presidente invita i cittadini a "smetterla con i piagnistei", aggiungendo : "Che fine faremmo se chiudessimo tutto?" ...StampaIn Brasile è boom di contagi e di decessi. “Le varianti ci stanno colpendo con grande aggressività”, ha detto il ministro della Salute mentre l’Oms ha chiesto al presidente Bolsonaro interventi ...