Lazio - Torino sub iudice: decisione rinviata (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA - La decisione sul possibile 3 - 0 della Lazio a favore del Torino non c'è. Nell'ultimo comunicato del Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea si legge 'sub iudice'. La sentenza è ancora nelle mani ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA - Lasul possibile 3 - 0 dellaa favore delnon c'è. Nell'ultimo comunicato del Gsportivo, Gerardo Mastrandrea si legge 'sub'. La sentenza è ancora nelle mani ...

capuanogio : Il #Torino fa ricorso e la #Lazio si prepara alla battaglia. Senza il 3-0 a tavolino sarà #Lotito ad andare in appe… - SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - mauroberruto : Tweet muto. (giusto per segnalare che non è sempre obbligatorio dar aria ai denti) #inzaghi #FVCG #SFT #Lazio - VoceGiallorossa : ??????? Giudice Sportivo - Un turno a Kumbulla. Lazio-Torino sub iudice #ASRoma - zazoomblog : Giudice Sportivo Serie A: Lazio Torino sub iudice. Gli squalificati - #Giudice #Sportivo #Serie #Lazio -