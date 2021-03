La nuova Switch avrà uno schermo oled da 7 pollici

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Foto: Nintendo)Si fa sempre più concreta la possibilità che Nintendo possa presentare già quest’anno la, che potrebbe chiamarsi Pro oppure optare per la suggestiva scelta di Superche sorride al glorioso passato. Le ultime indiscrezioni si concentrano non solo sul debutto, ma anche sull’hardware, con loche dovrebbe salire di dimensioni e di qualità. Secondo quanto anticipato da Bloomberg, Nintendo avrebbe commissionato a Samsung Display la produzione di unoche dagli attuali 6,2(5,5 per il modello Lite) si espanderà fino a una diagonale da 7e con una natura. Il pannello sarà di tipo rigido, in contrapposizione a quello più flessibile montato sugli smartphone moderni. Il risultato è un costo ...

Cloud0835 : RT @NonSoloGaming: NUOVA NINTENDO SWITCH CON SCHERMO OLED 7? – ARRIVA IL 4K - NonSoloGaming : NUOVA NINTENDO SWITCH CON SCHERMO OLED 7? – ARRIVA IL 4K - NerdPool_IT : Nintendo Switch: in arrivo una nuova versione entro dicembre? - blackeyes972 : Logitech G915 Con un design elegante, sottile ma resistente e robusto, G915 porta i giocatori in una nuova dimensi… - JujefS : @SalvoProfita Più che switch dev’essere una nuova console da rifondare -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Switch

Wired.it

Il rapporto non indica una possibile data di uscita per la, ma le fonti di Bloomberg dicono che arriverà in tempo per le vacanze estive e che i display inizieranno a essere spediti agli ...... anche se si vede lontano un miglio che Game Freak era arrivata stanca su Nintendo. I titoli ... condivisione, voglia di esplorare e capire i segreti che circondano unaregione , ma negli ...Uno degli spin-off più amati della serie Nintendo torna su Switch in una versione tutta nuova: ecco tutto quello che sappiamo.. Sviluppato originariamente da HAL Laboratory - quelli di Kirby, per ...C'è da ammettere che se stavate cercando il modo di risparmiare per prendere i nuovi MacBook con Apple Silicon M1, Amazon sta regalando da giorni la ...