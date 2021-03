Juve, Bentancur positivo e in isolamento (Di giovedì 4 marzo 2021) TORINO - Un nuovo caso di positività nella Juventus. Si tratta di Rodrigo Bentancur, come annunciato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: " Juventus Football Club comunica che, nel corso ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) TORINO - Un nuovo caso di positività nellantus. Si tratta di Rodrigo, come annunciato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale: "ntus Football Club comunica che, nel corso ...

