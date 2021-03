Joao Pedro come Messi: i numeri dell’attaccante del Cagliari (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Cagliari, prossimo avversario della Sampdoria, sembra essere in grande ripresa: numeri da capogiro per Joao Pedro La Sampdoria inizia la sua preparazione verso il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. I rossoblù con l’arrivo in panchina di Leonardo Semplici sembrano in grande ripresa, come dimostrano i 6 punti conquistati nelle ultime due partite. In grande spolvero anche Joao Pedro, a segno anche ieri con il Bologna. L’attaccante dei sardi sarà il pericolo numero uno della retroguardia blucerchiata: sono 30 le reti siglate in due stagioni, numeri che lo mettono sul podio insieme a mostri sacri come Leo Messi, Luis Suarez e Muriel. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il, prossimo avversario della Sampdoria, sembra essere in grande ripresa:da capogiro perLa Sampdoria inizia la sua preparazione verso il prossimo impegno di campionato contro il. I rossoblù con l’arrivo in panchina di Leonardo Semplici sembrano in grande ripresa,dimostrano i 6 punti conquistati nelle ultime due partite. In grande spolvero anche, a segno anche ieri con il Bologna. L’attaccante dei sardi sarà il pericolo numero uno della retroguardia blucerchiata: sono 30 le reti siglate in due stagioni,che lo mettono sul podio insieme a mostri sacriLeo, Luis Suarez e Muriel. Leggi su Calcionews24.com

