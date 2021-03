Imminente peggioramento meteo | arriva la svolta Da venerdì le prime piogge

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo la lunga fase anticiclonica, si affaccia un cambiamento derivante dall’indebolimento dell’anticiclone che tende ad emigrare in Aperto Atlantico, tra le Isole Britanniche e l’Islanda. Nel contempo, un fronte freddo scandinavo, seguito da aria artica, tende a scendere verso l’Europa Centro-Orientale. Ledeboli precipitazioni attese nel corso di5 MarzoIl fronte nordico punterà anche le Alpi, non trovando più l’opposizione del muro anticiclonico. I primissimi effetti del guastosi avvertiranno già nelle prossime ore, derivante da un richiamo di correnti più umide meridionali che precederanno l’ingresso della perturbazione. La copertura nuvolosa è già in aumento sulle regioni più occidentali, in particolare sulle Isole Maggiori, i settori alpini e la Liguria. Entro fine giornata non è da escludere qualche debole ...