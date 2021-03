Il principe Filippo operato al cuore | l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ilè statoal. Il consorte reale della regina Elisabetta è stato sottoposto a un piccolo intervento cardiaco mentre era ricoverato al St. Bartholomew’s Hospital, a Londra. La notizia arriva direttamente da un annunciodi, che ha anche precisato che ilsembra aver superato l’intervento con successo.di Edimburgo giàin passato Ilera già statonel 2011, in quanto gli era stato introdotto uno stent. Ora ildovrà stare in convalescenza, per recuperare energie e per fare terapia riabilitativa.di ...