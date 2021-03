Il calcio non dimentica Astori, il ricordo della Figc (Di giovedì 4 marzo 2021) . 4 marzo 2018 una data che in tanti tifosi e appassionati hanno stampato nel cuore Quel giorno nessuno lo dimenticherà e il calcio non dimentica Astori, il capitano della Fiorentina deceduto alla vigilia del match di campionato che vedeva i viola impegnati a Udine. Uno scossone L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tamponi solo 48 ore prima delle partite, c’è il sì del Cts Weekend di derby nel pallone, scocca l’ora delle milanesi Il Torino va in ritiro, la decisione del presidente Cairo Prima sconfitta per la Juventus, trionfa la Viola Goleade in Serie A, media gol alta in campionato Il Cagliari esonera Di Francesco, cambia anche il Ds Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 4 marzo 2021) . 4 marzo 2018 una data che in tanti tifosi e appassionati hanno stampato nel cuore Quel giorno nessuno lo dimenticherà e ilnon, il capitanoFiorentina deceduto alla vigilia del match di campionato che vedeva i viola impegnati a Udine. Uno scossone L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tamponi solo 48 ore prima delle partite, c’è il sì del Cts Weekend di derby nel pallone, scocca l’ora delle milanesi Il Torino va in ritiro, la decisione del presidente Cairo Prima sconfitta per la Juventus, trionfa la Viola Goleade in Serie A, media gol alta in campionato Il Cagliari esonera Di Francesco, cambia anche il Ds

Godin: "Il calcio non è solo giocare bene, c'è un'energia diversa in campo"

Gravina ricorda Astori: "Sempre con noi, il suo esempio ci ispira" Dalla tragica scomparsa di Davide Astori sono passati tre anni, ma il ricordo dell'ex capitano della Viola è sempre vivo. "Davide Astori è con noi, il suo esempio continua ad ispirarci - ha dichiarato ...

