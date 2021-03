I nuovi contagi volano a 20.884 (Di giovedì 4 marzo 2021) I dati più preoccupanti del contagio arrivano dalle strutture ospedaliere. Secondo il bollettino di ieri, si confermano in aumento i numeri dei posti letti occupati nei reparti Covid (che stanno per ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) I dati più preoccupanti delo arrivano dalle strutture ospedaliere. Secondo il bollettino di ieri, si confermano in aumento i numeri dei posti letti occupati nei reparti Covid (che stanno per ...

MediasetTgcom24 : Covid, 20.884 nuovi contagi (358mila tamponi) e altri 347 morti - Corriere : In Lombardia 4.590 contagi e 60 morti. Boom di casi nel Bresciano - Corriere : Dopo quattro settimane di sostanziale stabilità dei contagi, le curve dell’epidemia hanno ricominciato a salire. La… - AnnaM75 : RT @Miti_Vigliero: Solita maggioranza di antigenici che sfalsa la reale percentuale positività. Toglieteli dai calcoli! 'In Lombardia i ca… - zazoomblog : In Italia 20.884 nuovi contagi e 347 decessi. L’indice di positività al 582%. Bertolaso: “L’intera Penisola verso l… -