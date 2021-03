GF Vip 5, Dayane Mello non vince e viene aperta per lei una raccolta fondi (Di giovedì 4 marzo 2021) Dayane Mello non ha vinto il Gf vip 5, eppure per molti è la vincitrice morale, tanto che per lei è stata indetta una raccolta fondi dai fan al fine di regalarle un’ingente somma di denaro equiparabile a quella del montepremi del reality show. La modella brasiliana si è classificata solo quarta al reality, dopo aver giocato per 5 mesi da colonna portante del gioco dei vip, con il suo essere libera nel bene e nel male, i suoi cambi di umore e ripensamenti. Non a caso molti telespettatori vogliono ricompensare la Mello, regalandole una specifica somma da raccogliere in rete come montepremi mancato per la ormai ex gieffina vip. Di questo e molto altro del post-Gf vip 5 di Dayane, vi parliamo nel nostro articolo. Dayane Mello e il post-Gf vip 5 La puntata ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 marzo 2021)non ha vinto il Gf vip 5, eppure per molti è la vincitrice morale, tanto che per lei è stata indetta unadai fan al fine di regalarle un’ingente somma di denaro equiparabile a quella del montepremi del reality show. La modella brasiliana si è classificata solo quarta al reality, dopo aver giocato per 5 mesi da colonna portante del gioco dei vip, con il suo essere libera nel bene e nel male, i suoi cambi di umore e ripensamenti. Non a caso molti telespettatori vogliono ricompensare la, regalandole una specifica somma da raccogliere in rete come montepremi mancato per la ormai ex gieffina vip. Di questo e molto altro del post-Gf vip 5 di, vi parliamo nel nostro articolo.e il post-Gf vip 5 La puntata ...

