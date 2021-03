Festa della donna: 8 marzo sciopero dei trasporti indetto da Cub e Cobas (Di giovedì 4 marzo 2021) sciopero del trasporto pubblico lunedì 8 marzo. In occasione della Festa della donna, i sindacati Cub trasporti e Cobas Lavoro Privato proclamano uno sciopero generale di 24 ore dei trasporti. Le criticità interesseranno la rete Atac (autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Ecco quali sono le fasce di garanzia Come ogni sciopero di trasporto pubblico, restano comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Gaia Radino L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)del trasporto pubblico lunedì 8. In occasione, i sindacati CubLavoro Privato proclamano unogenerale di 24 ore dei. Le criticità interesseranno la rete Atac (autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Ecco quali sono le fasce di garanzia Come ognidi trasporto pubblico, restano comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà quindi regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Gaia Radino L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

LuigiBrugnaro : Verso #Venezia1600 ? Durante la #Serenissima il #Capodanno si celebrava il #1marzo ?? Per la festa del “bati marso… - AzzurreFIGC : ?? ???????????????????? con alcune immagini della magnifica festa di ieri ?? #ItaliaIsraele #WEURO2022 #Nazionale ???? #Azzurre… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? ?? Rivedi le 1?2? reti di #ItaliaIsraele e la festa delle #Azzurre riprese dal punto di vista esclusi… - spalferrara : ?? | “Il tifo non ha confini”, in vista della festa del papà si rinnova nella nuova edizione “Io tifo con papà”. ??… - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Poste Italiane, per la Festa della Donna disponibili le cartoline filateliche -