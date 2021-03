Esami di Maturità 2021 al via il 16 giugno: ecco come si svolgeranno (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGli Esami di Maturità prenderanno il via il 16 giugno alle 8.30. L’esame prevede un colloquio orale che parte dalla discussione di un elaborato assegnato dal Consiglio di classe entro il 30 aprile. A prevederlo un’ordinanza promulgata dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. L’elaborato che gli studenti dovranno sviluppare sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. Per quanto riguarda le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi: Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca per il Liceo classico, Matematica e Fisica per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiGlidiprenderanno il via il 16alle 8.30. L’esame prevede un colloquio orale che parte dalla discussione di un elaborato assegnato dal Consiglio di classe entro il 30 aprile. A prevederlo un’ordinanza promulgata dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. L’elaborato che gli studenti dovranno sviluppare sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. Per quanto riguarda le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi: Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca per il Liceo classico, Matematica e Fisica per ...

