Disastro Sanremo 2021, crollano gli ascolti nella seconda puntata del Festival (Di giovedì 4 marzo 2021) Se già la prima puntata di questo Festival di Sanremo 2021 aveva esordito in netto calo rispetto all’edizione dello scorso anno, quella immediatamente precedente all’epidemia di Covid-19 e dunque assolutamente “normale”, la seconda puntata andata in onda mercoledì 3 marzo 2021 in prima serata su Rai Uno è stata un vero e proprio flop. A nulla sono valse le performance strepitose di Elodie e di Achille Lauro, né l’ironia di Fiorello, che ha cercato in ogni modo di stemperare il clima teso di questi giorni in cui i contagi sono in crescita e già si prevede la stretta di Pasqua, con provvedimenti simili a quelli presi lo scorso anno. La seconda puntata della kermesse sanremese, infatti, ha tenuto incollati allo schermo “solo” 7.586.000 ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 marzo 2021) Se già la primadi questodiaveva esordito in netto calo rispetto all’edizione dello scorso anno, quella immediatamente precedente all’epidemia di Covid-19 e dunque assolutamente “normale”, laandata in onda mercoledì 3 marzoin prima serata su Rai Uno è stata un vero e proprio flop. A nulla sono valse le performance strepitose di Elodie e di Achille Lauro, né l’ironia di Fiorello, che ha cercato in ogni modo di stemperare il clima teso di questi giorni in cui i contagi sono in crescita e già si prevede la stretta di Pasqua, con provvedimenti simili a quelli presi lo scorso anno. Ladella kermesse sanremese, infatti, ha tenuto incollati allo schermo “solo” 7.586.000 ...

