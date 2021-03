Covid Sicilia, oltre 100 casi di variante inglese nel ragusano (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel ragusano, in Sicilia, sono stati registrati oltre 100 casi di variante inglese di Covid 19. A confermarlo è l’Asp. “Ci sarà sempre il nostro impegno affinché la risposta territoriale sia sempre forte ed è fondamentale affinché il sistema possa reggere l’onda d’urto – sottolinea il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia -. Non possiamo sbagliare risposta in questo momento, mentre abbiamo un impegno tanto importante sul fronte delle vaccinazioni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel, in, sono stati registrati100didi19. A confermarlo è l’Asp. “Ci sarà sempre il nostro impegno affinché la risposta territoriale sia sempre forte ed è fondamentale affinché il sistema possa reggere l’onda d’urto – sottolinea il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia -. Non possiamo sbagliare risposta in questo momento, mentre abbiamo un impegno tanto importante sul fronte delle vaccinazioni”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

