Covid, cresce ancora il contagio in Campania: tasso di positività oltre il 10% (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a crescere il numero di nuovi positivi in Regione Campania. Secondo i dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Campania, oggi ci sono stati 2.780 positivi. I tamponi effettuati sono stati circa 24000, con un tasso di positività – dunque – superiore al 10%. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 2.780 (di cui 327 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.237 Sintomatici: 216 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 23.988 (di cui 4.102 antigenici) Totale positivi: 276.976 (di cui 7.308 antigenici) Totale tamponi: 3.015.852 (di cui 122.730 antigenici)? ?Deceduti: 40 (*)? Totale deceduti: 4.414 Guariti: 1.034 Totale guariti: 189.604 * ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua are il numero di nuovi positivi in Regione. Secondo i dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione, oggi ci sono stati 2.780 positivi. I tamponi effettuati sono stati circa 24000, con undi– dunque – superiore al 10%. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 2.780 (di cui 327 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.237 Sintomatici: 216 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 23.988 (di cui 4.102 antigenici) Totale positivi: 276.976 (di cui 7.308 antigenici) Totale tamponi: 3.015.852 (di cui 122.730 antigenici)? ?Deceduti: 40 (*)? Totale deceduti: 4.414 Guariti: 1.034 Totale guariti: 189.604 * ...

