Com'è cambiata la preparazione atletica nel calcio

Partite ogni tre giorni, turni di campionato spezzatino, lunghe tournée in giro per il mondo durante la preparazione estiva, impegni della nazionale: il calcio di oggi non conosce sosta. I calciatori sono sottoposti a uno stress fino a qualche decennio fa impensabile; ma è lo sport in sé a essere più esigente dal punto di vista fisico. Di conseguenza, la preparazione atletica è profondamente cambiata. Grazie ai progressi delle conoscenze fisiologiche e della tecnologia, la preparazione di un calciatore del XXI secolo è ben diversa da quella di un calciatore degli anni '70 o '80. In primis, il lavoro si focalizza su metodi di allenamenti specifici per il gioco del calcio e mirati sulle caratteristiche di ogni singolo giocatore, in base al ruolo e alla struttura fisica.

