Colapesce e Dimartino | «la nostra terza voce»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 5 marzo 2021) In gara a Sanremo 2021 con la trascinante Musica leggerissima, il duo sicilianocorona un’annata che li ha visti sfornare, lo scorso anno, uno dei dischi più suggestivi degli ultimi tempi: I mortali. «L’idea iniziale era quella di far nascere una. Come se le nostre unite creassero un altro “personaggio”» raccontano i due, oramai stelle di un cantautorato moderno, dopo diversi anni di esperienza come solisti. E come autori, ricercatissimi, di brani per altri «Abbiamo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.