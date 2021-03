Buon compleanno Gaetano Sancilio | Pierluigi Casiraghi | Pierluigi Pardo…

(Di giovedì 4 marzo 2021) …Ruggero Marino, Rossana di Lorenzo, Riccardo Sogliano, Femi Benussi, Cinzia Leone, Umberto Tozzi, François Fillon, Michele Ragosta, Ronn Moss, Erik Lamela, Beatrice Vio, Paolo Virzì… Oggi 4 marzo compiono gli anni:, informatico, manager; Luigi Bertani, ex calciatore; Giorgio Bongiovanni, ex cestista; Danika La Loggia, attrice; Nino Vaccarella, pilota auto; Michele Zappella, psichiatra; Rossana di Lorenzo, attrice; Elvio Fassone, ex magistrato, scrittore, politico; Paula Prentiss, attrice; Giulio Ballio, ingegnere, professore universitario; Bruna Lelli, cantante; Ruggero Marino, giornalista, scrittore, poeta; Lea Melandri, scrittrice, giornalista, saggista, attivista; Nicola Sanese, politico; Riccardo Sogliano, ex calciatore Alessandria, Varese, Milan, dirigente; Bruno Jacoboni, ex calciatore Reggina, allenatore; Gabriele Mana, ...

Quest'oggi si celebra il compleanno di un ex rossonero: Oscar Tabarez. L'allenatore uruguyano, che compie oggi 74 anni, ha allenato il Milan per soli 6 mesi lasciando, ...
Giovedì 4 marzo, alle 17, presso la sala consiliare del Comune di Occimiano (e in diretta Facebook sul canale di Musicorner Management Artistico) si svolgerà l'evento 'Buon compleanno, Maestro! - Anni ...