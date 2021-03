Borse europee negative. Attesa per Powell e OPEC+ (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Sulle Borse pesa il nuovo aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario USA per i timori della possibilità di un’accelerazione dell’inflazione. C’è Attesa per l’intervento, nel tardo pomeriggio, del presidente della FED Jerome Powell e per la riunione dell’OPEC+ chiamata a decidere sui tagli alla produzione di petrolio. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.712,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,59%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Sullepesa il nuovo aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario USA per i timori della possibilità di un’accelerazione dell’inflazione. C’èper l’intervento, nel tardo pomeriggio, del presidente della FED Jeromee per la riunione dell’chiamata a decidere sui tagli alla produzione di petrolio. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,22%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.712,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,59%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Migliori Azioni su cui investire a marzo 2021: le top 5 di Borsa Italiana, Francoforte, Londra e Parigi La scrematura è stata effettuata per singole borse. In pratica Danel ha individuato le 5 migliori ...di intelligenza artificiale ha così individuato anche per marzo 2021 le migliori azioni europee su ...

Andamento in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari (Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,204. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza ...

