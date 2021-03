Atletica: Jacobs, ‘la condizione è buona e mi gioco le mie carte’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Torun, 4 mar. – (Adnkronos) – “La condizione è buona, ho fatto un’ottima serie di gare e adesso mi gioco le mie carte. Qui si rimette tutto in discussione, mi aspettano tre turni con orari distanziati e quindi con tre riscaldamenti diversi. è una situazione più complicata da gestire, ma è così per tutti e si riparte da zero”. Lo dice Marcel Jacobs alla vigilia degli Europei indoor di Torun. “Questo 2021 è iniziato bene, e pensare che fino al 15 gennaio c’era l’idea di non fare la stagione indoor e passare direttamente alle outdoor -aggiunge il velocista delle Fiamme Oro-. Ma avendo cambiato molto tecnicamente abbiamo deciso di gareggiare, per capire se la nuova partenza fosse giusta per me. E così è stato. Ora la sento mia. Prima cercavo ‘ampiezze’ nei primi appoggi e perdevo velocità tra i 15 e i 20 metri per trovare ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) Torun, 4 mar. – (Adnkronos) – “La, ho fatto un’ottima serie di gare e adesso mile mie carte. Qui si rimette tutto in discussione, mi aspettano tre turni con orari distanziati e quindi con tre riscaldamenti diversi. è una situazione più complicata da gestire, ma è così per tutti e si riparte da zero”. Lo dice Marcelalla vigilia degli Europei indoor di Torun. “Questo 2021 è iniziato bene, e pensare che fino al 15 gennaio c’era l’idea di non fare la stagione indoor e passare direttamente alle outdoor -aggiunge il velocista delle Fiamme Oro-. Ma avendo cambiato molto tecnicamente abbiamo deciso di gareggiare, per capire se la nuova partenza fosse giusta per me. E così è stato. Ora la sento mia. Prima cercavo ‘ampiezze’ nei primi appoggi e perdevo velocità tra i 15 e i 20 metri per trovare ...

