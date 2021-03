Alex Schwazer: “Nessuno potrà ridarmi ciò che mi hanno tolto” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il palco di Sanremo ospita Alex Schwazer a due settimane dalla sentenza doping: “Ora voglio vincere anche in gara, mia figlia mi vedrà alle Olimpiadi” “Mi hanno fregato, è stato un complotto” – parole al vento, dette e ripetute da Alex Schwazer in questi lunghissimi anni. Il palco della rivincita, Sanremo è l’inizio di una nuova possibilità per il campione della marcia, che spera di risentire l’inno italiano sul podio. A tu per tu con Amadeus, senza paure, ormai nulla può abbatterlo. Di fronte una platea vuota, ma con un messaggio che arriva dirompete a milioni di persone. “Ho trovato un giudice molto coraggioso che voleva andare fino in fondo e non chiudere la vicenda in fretta e furia, voleva vederci chiaro, e questa nella mia sfortuna è stata la mia fortuna” – commenta ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) Il palco di Sanremo ospitaa due settimane dalla sentenza doping: “Ora voglio vincere anche in gara, mia figlia mi vedrà alle Olimpiadi” “Mifregato, è stato un complotto” – parole al vento, dette e ripetute dain questi lunghissimi anni. Il palco della rivincita, Sanremo è l’inizio di una nuova possibilità per il campione della marcia, che spera di risentire l’inno italiano sul podio. A tu per tu con Amadeus, senza paure, ormai nulla può abbatterlo. Di fronte una platea vuota, ma con un messaggio che arriva dirompete a milioni di persone. “Ho trovato un giudice molto coraggioso che voleva andare fino in fondo e non chiudere la vicenda in fretta e furia, voleva vederci chiaro, e questa nella mia sfortuna è stata la mia fortuna” – commenta ...

